„Gangnam Style", unul dintre cele mai mari hituri ale pop-ului sud-coreean s-ar putea sa fie șters din playlisturile salilor de fitness din Seul și din zona metropolitana. Numarul de noi infecții cu Covid-19 in Coreea de Sud este la un nivel istoric, iar guvernul a luat noi masuri pentru impiedicarea transmiterii maladiei. Benzile de alergare, limitate la […]