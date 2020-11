Transilvania, pe lista destinaţiilor de vacanţă în 2021 Te gandești deja unde sa-ți petreci concediul anul viitor? Transilvania este o destinație ideala pentru vacanțele de familie. Regiunea a fost inclusa de National Geographic in topul destinațiilor care trebuie vizitate in anul 2021. „Unul dintre efectele secundare ale lui Dracula – roman al autorului irlandez Bram Stoker – a fost ca a transformat Transilvania, o regiune reala a Romaniei, intr-un taram mitic, «un loc blestemat din acest pamant blestemat, unde diavolul si copiii lui inca merg cu picioare pamantesti», asa cum a spus scriitorul. Avand in vedere ca Stoker nu a vazut vreodata locul cu… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

