Transilvania Investments regândește strategia pentru situl industrial Independența din Sibiu Primii pași in procesul de reintegrare in viața comunitații a sitului industrial Independența Sibiu au loc, in aceasta perioada, la inițiativa Transilvania Investments , fondul de investiții ce deține pachetul majoritar al companiei ce are in administrare aceasta zona. Peste 8 hectare de teren, situate adiacent zonei centrale a orașului, așteapta idei din partea comunitații pentru ceea ce poate deveni unul dintre cele mai mari proiecte de regenerare a unui sit industrial din Romania. Prin Casa Alba Independența, compania ce deține terenul de 8.75 hectare de pe fosta platforma industriala, Transilvania… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

