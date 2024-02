Transilvania, în topul destinațiilor de vacanță recomandate de Bloomberg Transilvania a fost inclusa pe poziția a șaptea intr-un „Top 24” al destinațiilor de vacanța recomandate pentru anul 2024 de catre cunoscuta agenție de știri americana Bloomberg. Unul dintre motivele pentru care Transilvania a ajuns in acest top select realizat de Bloomberg este și Roșia Montana, zona recomandata de a fi vizitata. Citește și: Șeful […] Citeste articolul mai departe pe jurnaluldearges.ro…

Sursa articol si foto: jurnaluldearges.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Transilvania a fost inclusa pe poziția a 7-a intr-un "Top 24" al destinațiilor de vacanța recomandate pentru acest an de catre agenția de știri americana Bloomberg. Un astfel de motiv este Matca (un complex turistic din satul Șimon, comuna Bran), de unde se pot face drumeții pe jos ("safari", potrivit…

- Transilvania in topul celor mai frumoase destinații, la nivel mondial, care merita vizitate in acest an, o spun jurnaliștii de la Bloomberg, care au inclus Transilvania in topul celor mai frumoase destinații, la nivel mondial. „Transilvania, aflata in centrul Romaniei, care, da, a fost scena romanului…

- Celebra agenție de presa Bloomberg a publicat de curand Topul celor mai frumoase locuri in care sa calatorești in 2024, unde a inclus și zona Transilvaniei.Transilvania a fost inclusa intr-un top al destinațiilor de vacanța realizat de publicația Bloomberg.Publicatia recomanda vizitarea Transilvaniei…

- Anul 2024 incepe cu o veste deosebita pentru pasionații de calatorii și explorari, deoarece Transilvania se afla pe lista celor mai atragatoare destinații turistice din lume, conform prestigioasei reviste Bloomberg. In ciuda asocierii clasice cu Dracula și Castelul Bran, transilvanenii se mandresc acum…

- Bloomberg pune Transilvania pe travel list. Publicația a realizat un top al celor mai frumoase locuri in care sa calatoresti in 2024. Și a ales 24 de destinații, conform Mediafax.Transilvania ocupa locul 7 in clasament. Știm deja ca legenda lui Dracula și Castelul Bran atrag cei mai mulți turiști…

- Dupa trei ani cu restrictii pandemice, temeri economice, conflicte geopolitice, 2024 ar putea seta un nou record in ceea ce priveste turismul. Transilvania este inclusa intr-un top al destinatiilor de vacanta, realizat de catre publicatia Bloomberg.

- Dupa trei ani cu restrictii pandemice, temeri economice, conflicte geopolitice, 2024 ar putea seta un nou record in ceea ce priveste turismul. Transilvania este inclusa intr-un top al destinatiilor de vacanta, realizat de catre publicatia Bloomberg. Asociatia Internationala a Transportului Aerian a…

- Romanii au prins inca o mini-vacanta, pe final de an. Incepand de joi, 30 noiembrie, si pana duminica, 3 decembrie, inclusiv, majoritatea oamenilor vor fi liberi de la munca. Iar elevii si studentii nu merg la cursuri. Cele mai ieftine bilete de avion pentru mini-vacanța de 1 Decembrie au fost numai…