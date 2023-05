Stiri pe aceeasi tema

- Costurile lucrarilor pentru modernizarea parcului din fata Teatrului National cresc cu peste 20-. Principalul motiv tine de depasirea volumului din listele de cantitati in urma cercetarii arheologice preventive. Lucrarile suplimentare au fost scoase deja la licitatie de Primarie si au o valoare estimata…

- Primarul Ionel Nedelcu vrea sa scape de gunoaiele din comuna Rojiste prin inființarea unei platforme de colectare selectiva a deșeurilor. Este numai unul dintre proiectele depuse la Administrația Fondului pentru Mediu. Comuna va avea in viitor, prin accesarea de fonduri din același program, și stații…

- „Proiectul “O cana de fericire” și-a atins scopul propus!”, anunța Rotaract Turda. Spitalul Municipal Turda a beneficiat astfel de aparatura noua in valoare de 26.000 de lei, suma stransa de clubul turdean in luna decembrie 2022 in cadrul Targului de Craciun. „Vrem sa va mulțumim fiecaruia dintre voi!…

- Aquaparkul acoperit de peste 80 de milioane de lei, realizat la Timișoara, cu ajutorul Programului Operațional Regional 2014-2020, este aproape de inaugurare. Aquaparkul se numește Amazonia și se va deschide in 31 martie. Timișorenii nu vor mai fi nevoiți sa mearga in Ungaria, ca se bucure de un…

- Cate ore ai dormit astazi? Nu intrebam pur și simplu. In data de 16 martie este marcata Ziua Internaționala a Somnului. Scopul acestei zile este de a sensibiliza publicul cu privire la importanța somnului și de a promova obiceiurile sanatoase de somn in intreaga lume, transmite Diez.md . De ce este…

- Metrorex anunta ca, incepand de miercuri, au fost date in folosinta pentru calatori pasajele de legatura in corespondenta directa intre statiile Eroilor 1 si Eroilor 2.Lucrarile de adaptare a statiei Eroilor 1 fac parte din proiectul "Magistrala 5 de metrou: Sectiunea Raul Doamnei - Eroilor, inclusiv…

- Agentia pentru Protectia Mediului Constanta anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare pentru firma Consal Trade Cariera SRL, firma cu sediul in Nicolae Balcescu.Mediul a decis ca nu trebuie facuta evaluarea impactului asupra mediului, pentru proiectul: "INFIINTARE CAPACITATE…

- Contractul pentru reabilitarea și modernizarea drumului DJ 102I, Valea Doftanei - Bradet, a fost semnat, pe 1 Martie, la Valea Doftanei. Proiectul a fost inițiat și susținut de Consiliul Județean Prahova și Consiliul Juddețean Prahova și Brașov, iar finanțarea acestuia se va reliza din bugetul de stat,…