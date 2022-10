Mii de oi au putut fi vazute, duminica, in locul automobilelor pe strazile din Madrid, acestea fiind manate de catre ciobani prin Plaza Mayor, din centrul capitalei Spaniei, in drumul lor spre pasunile de iarna, transmite Reuters. Localnicii si turistii s-au aliniat de o parte și de alta a drumului pentru a admira spectacolul oferit de animale, pe fondul sonor dat de clopotele de la gatul lor. „Este ceva neobisnuit sa vezi atat de multe oi. Nu am vazut niciodata ceva la fel. A fost o modalitate excelenta de a invata despre istoria si cultura Spaniei”, a spus Maria Kouriabalis, o americana in varsta…