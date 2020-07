Stiri pe aceeasi tema

- Directorul General al SNTGN Transgaz SA, Ion Sterian, impreuna cu Petrica Lucian Rusu, Secretar de Stat in cadrul Secretariatului General al Guvernului Romaniei, care reprezinta Autoritatea Publica Tutelara și acționarul majoritar al companiei, au efectuat in aceasta saptamana o vizita de lucru in Republica…

- In cursul diminetii, INHGA a emis o noua Avertizare hidrologica COD ROSU, valabila astazi de la ora 18.00 pana miercuri, la ora 12.00, pe raurile din bazinele hidrografice: Tisa, Viseu, Iza (judetul Maramures), Somesul Mare (judetul Bistrita Nasaud), Moldova (judetele: Suceava si Neamt), Bistrita (…

- Ministrul Mediului, Apelor si Padurilor, Costel Alexe, anunta extinderea retelelor de gaz in Romania, comunitatile din Iasi fiind printre beneficiarii celui mai important proiect de aductiune de gaz din Moldova: "In Romania, doar 35- din populatie este conectata la reteaua de gaze naturale. Aceasta…

- Toate proiectele mari de dezvoltare a infrastructurii pe regiunea Moldovei - Autostrada Unirii, Autostrada Brasov-Bacau si Drumul Expres Ploiesti-Siret - au fost analizate, ieri dupa-amiaza, in cadrul unei dezbateri la care au participat Lucian Bode, Ministrul Transporturilor, Marcel Boloș, Ministrul…

- La intalnirea de marti au participat Lucian Bode, ministrul Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor, Marcel Bolos, ministrul Fondurilor Europene, Costel Alexe, ministrul Mediului, Apelor si Padurilor, Mariana Ionita, Directorul General al CNAIR, primari si reprezentanti ai primariilor din…

- Un nou scandal vizeaza exploatarile de masa lemnoasa și Moldovița, o "zona fierbinte", in care nu mai departe de saptamana trecuta a fost trimis un nou control al Garzii Forestiere Suceava, la solicitarea expresa a lui Costel Alexe, ministrul Mediului Apelor și Padurilor.Numai ca, de ...

- Ministrul Mediului, Apelor și Padurilor, Costel Alexe, va participa astazi, 27 aprilie, la o vizita de lucru in Parcul Național Piatra Craiului, din județul Brașov. Costel Alexe, va vorbi despre noile masuri pentru protecția parcurilor naționale din Romania. Ministrul Mediului a mai vizitat județul…

- "Profitand de faptul ca organele Ministerului Afacerilor Interne s-au constituit in dispozitive cu caracter special care sa sprijine lupta impotriva Covid 19, iata ca principalele retele de crima organizata din domeniul forestier au capatat liber la defrisari ilegale. Padurile seculare sunt practic…