Transgaz a finalizat lucrarile la cea de-a treia si ultima statie de comprimare gaze naturale din cadrul proiectului BRUA – Faza 1. Inaugurarea statiei de la Bibesti, din judetul Gorj, a avut loc duminica, 23 august. Este cea de-a treia si ultima statie de comprimare din cadrul proiectului BRUA Faza 1, pe care Transgaz o pune in functiune, dupa ce, in anul 2019, au fost inaugurate si puse in functiune statiile de comprimare gaze naturale de la Jupa-judetul Caras Severin (30 septembrie 2019) si Podisor-judetul Giurgiu (31 octombrie 2019). „Statia de Comprimare de la Bibesti face parte din faza…