- Gigi Becali declara ca Vlad Chiricheș, 33 de ani, fundașul central de la Cremonese, va veni la FCSB doar daca nu va avea o oferta mai atractiva in aceasta vara. Totodata, patronul roș-albaștrilor neaga informația venita dinspre Italia, anume ca vicecampioana l-ar dori pe Louis Munteanu (21), atacantul…

- Americanul Joe Barone, CEO al Fiorentinei, sugereaza ca trupa viola s-ar putea baza pe atacantul roman Louis Munteanu (20 de ani) in sezonul urmator. In ultimul an, varful de naționala a fost imprumutat la Farul, unde a contribuit decisiv la titlul cucerit de clubul lui Gica Hagi.Vandut de Viitorul…

- Gheorghe Hagi, antrenorul campioanei Farul Constanța, și-ar dori sa-l mai pastreze o perioada pe Louis Munteanu, atacantul de 20 de ani imprumutat de Fiorentina la malul marii. Imprumutul acestuia expira la finalul sezonului, dar „Regele” a inceput deja tratativele cu gruparea viola pentru o extindere…

- Gica Hagi a transat in favoarea sa duelul cu Gigi Becali, Farul castigand lejer titlul de campioana a Romaniei, in fata FCSB-ului. Nepotul ciobanului care finanteaza echipa din Ilfov, Lucian Becali, spune insa ca acest titlu nu are nicio valoare in contextul in care Romania nu conteaza in competitiile…

- Louis Munteanu a fost sincer dupa Sepsi – Farul 1-1. Atacantul „marinarilor” a explicat de ce echipa sa nu a reușit sa caștige meciul de la Sfantu Gheorghe. Totodata, Louis Munteanu este optimist ca Farul va putea sa caștige urmatoarele meciuri. Echipa lui Gica Hagi ramane pe primul loc, cu 43 de puncte,…

