Transferul de proprietate la uzina Ford a fost finalizat, Ford Otosan va investi 490 milioane de euro la Craiova Acordul prin care Ford Otosan, cel mai mare producator de vehicule comerciale din Europa, preia proprietatea fabricii Ford din Craiova a fost finalizat cu succes, informeaza constructorul auto intr-un comunicat de presa. Prin acest acord, Ford a transferat proprietatea asupra fabricii sale din Craiova, care produce vehicule si motoare, catre Ford Otosan, permitand astfel companiei sa-si extinda operatiunile la nivel international. In paralel, Ford Otosan a anuntat vineri o investitie de 490 de milioane de euro la fabrica de la Craiova, care va fi implementata in urmatorii trei ani, pentru a sprijini… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Acordul prin care Ford Otosan, cel mai mare producator de vehicule comerciale din Europa, preia proprietatea fabricii Ford din Craiova a fost finalizat cu succes. Prin acest acord, Ford a transferat proprietatea asupra fabricii sale din Craiova, care produce vehicule și motoare, catre Ford Otosan, permițand…

- „Romania este prima tara in Europa unde se va implementa noua tehnologie americana de reactoare modulare mici. Se face primul pas si se merge spre o proiectare, dupa care vom implementa efectiv aceste reactoare. Se stie deja unde va fi amplasat primul reactor. In afara de a avea noi acces la aceasta…

- Al patrulea caz de variola maimuței a fost confirmat azi și este contactul primului caz detectat in țara noastra, transmite Ministerul Sanatații. Este vorba de un barbat in varsta de 36 de ani, care s-a prezentat ieri la un spital din București ”Simptomele au aparut pe data de 12 iunie. Starea de sanatate…

- Politologul Cristian Pirvulescu este de parere ca Rusia se afla in unul dintre cele mai negre scenarii privind razboiul din Ucraina. Cristian Pirvulescu considera ca Rusia este din ce in ce mai izolata in condițiile sancțiunilor in creștere. Chiar și China, stat prieten cu Rusia, a decis sa nu mai colaboreze…

- Bucureștiul ocupa o poziție inalta in clasamentul celor mai ieftine orașe din Europa pentru turiști, realizat de o cunoscuta publicație pentru petrecerea timpului liber. In revista „Timeout” au fost incluse 11 orașe de pe continent. Principalele criterii ale clasamentului sunt atmosfera din respectivele…

- Informațiile reale despre munițiile din depozitul militar de la Cobasna, cel mai mare din Europa, nu sunt disponibile in spațiul public. Experți de la Academia de Științe au efectuat insa unele analize și estimari, inca in anul 2005, in funcție de datele cunoscute despre conținutul și cantitatea munițiilor…

- CFR Cluj a invins-o, luni seara, pe teren propriu, cu scorul de 2-0 pe FC Arges, in epilogul etapei a treia a play-off-ului Ligii 1. Campioana en-titre are un avans de opt puncte fata de a doua clasata, FCSB. Antrenorul echipei CFR Cluj, Dan Petrescu, a declarat luni seara, dupa meciul cu FC Arges ,…

- Seful JPMorgan, Jamie Dimon, a avertizat ca banca americana ar putea pierde aproximativ un miliard de dolari din cauza expunerii sale la Rusia, fiind pentru prima data cand a detaliat nivelul potentialelor pierderi ce ar putea rezulta in urma conflictului din Ucraina, transmite Reuters. Luna trecuta,…