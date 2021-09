Stiri pe aceeasi tema

- ​Interul dreapta Eduardo Gurbindo, component al nationalei de handbal masculin a Spaniei, cu care a obtinut bronzul la Jocurile Olimpice de la Tokyo, a semnat un contract pe trei ani cu Dinamo Bucuresti.”Campioana României la handbal se întareste printr-un nou transfer de top,…

- ”Suntem intr-o poziție proasta și trebuie sa muncim! Sa vorbim mai puțin și sa muncim mai mult”, a declarat selecționerul Xavier Pascual la a doua sa numire pe banca Romaniei Xavi Pascual a lasat Barcelona ca sa vina in Romania. A preluat Dinamo, dar și "naționala" Romaniei. Tehnicianul catalan s-a…

- Pedri, mijlocasul central al FC Barcelona, fotbalistul cu cele mai multe meciuri jucate la nivel înalt în ultimul sezon (tinând cont de Euro 2020 si de JO de la Tokyo), 72, la egalitate cu portughezul Bruno Fernandes (Manchester United) a declarat ca nu se simte obosit înaintea…

- CS Dinamo Bucuresti va juca in Grupa B a Ligii Campionilor la handbal masculin, alaturi de detinatoarea trofeului, Barca, dar si de alte echipe foarte puternice, precum Paris Saint-Germain Handball, SG Flensburg-Handewitt, Telekom Veszprem HC sau Lomza Vive Kielce. Celelalte componente sunt FC Porto…