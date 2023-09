Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Finantelor a atras, vineri, 75 milioane de lei de la banci, suplimentar la licitatia de joi, cand a imprumutat 550,5 milioane de lei, la o dobanda de 6,44% pe an, printr-o emisiune de obligatiuni de stat de tip benchmark cu maturitatea reziduala la 38 de luni.Valoarea nominala a emisiunii…

- Un numar de 25 de proiecte ale ONG-urilor bacauane au primit finanțare de la Consiliul Județean Bacau. Valoarea totala a fondurilor acordate pe cele trei domenii – cultura, social și tineret – este de 1,2 milioane lei. Valentin Ivancea, președintele CJ, a anunțat ca In urma finalizarii etapei de evaluare…

- Transportatorul de energie Transelectrica a anunțat joi inca un proces pierdut la Centrul de Arbitraj de la Viena, intentant de foști membri ai Consiliului de Supraveghere și Directorat, pentru ca au fost inlocuiți din funcții inainte de expirarea mandatelor. Revocarea lor din funcție a fost facuta…

- Transportatorul național de energie Transelectrica a publicat luni, pe pagina sa de internet, un anunț de recrutare pentru poziția de membru in Consiliul de Supraveghere al companiei. Sunt vizate 7 posturi de membru in Consiliul de Supraveghere, iar procesul de recrutare și selecție are loc, teoretic,…

- OMV Petrom ar urma sa distribuie un dividend special de 0,045 lei/acțiune, se arata intr-un anunț publicat pe site-ul BVB, potrivit Hotnews. Valoarea totala ce ar urma sa fie distribuita se ridica la 2,804 miliarde lei. Acesta este al doilea dividend special pe care OMV Petrom l-ar distribui. „Propunerea…

- In rechizitoriu procurorilor anticorupție se arata ca, in perioada august 2009 - octombrie 2019, Anton Valeriu i-ar fi pretins unei persoane, pentru a-i rezolva favorabil cererile de restituire a unor terenuri din Corbeanca, care fusesera confiscate de regimul comunist, jumatate din drepturile asupra…

- Hidroelectrica este cea mai tranzactionata companie in deschiderea sedintei bursiere de joi, valoarea schimburilor pe aceste titluri cifrandu-se la 37,29 milioane de lei in prima ora de la deschiderea Bursei de la Bucuresti.Valoarea totala a tranzactiilor derulate la BVB era de 89,61 milioane de…

- Asfalt Dobrogea este detinuta de Vasilica Comanescu 99 si Iurin Pancencu 1 , ultimul fiind si administratorul societatii. Valoarea contractului se ridica la peste 4,38 de milioane de euro la cursul actual, fiind vizate 32 de strazi, cu o lungime totala de 9.893 de metri.Asfalt Dobrogea SRL din Constanta…