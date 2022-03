Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a afirmat, marți, la Romania TV, ca momentan nu se ia in calcul impunerea din nou a restrictiilor, chiar daca numarul infectarilor cu COVID-19 este in crestere. Alexandru Rafila, a precizat ca instaurarea unor noi restrictii in contextul pandemiei de COVID-19…

- Dmitri Medvedev, secretar adjunct al Consiliului de Securitate și fost președinte, susține ca Rusia este destul de puternica pentru a-i invinge pe toți inamicii. Ce a anunțat acesta, dupa ce Vladimir Putin a marturisit ca vrea sa scape țara de tradatori.

- Presedintele Kazahstanului, Kasim-Jomart Tokaev, a aprobat amendamentele care ii reduc prerogativele predecesorului sau Nursultan Nazarbaev, a carui plecare a fost ceruta de protestatari in timpul manifestatiilor si revoltelor sangeroase. Revoltele au zguduit statul din Asia Centrala la inceputul lui…

- Dupa ce a mușamalizat scandalul angajarilor ilegale de la Administrația Naționala Apele Romane (ANAR) regizate de tandemul Costel Alexe-Ervin Molnar, ministrul UDMR al Mediului, Apelor și Padurilor, Barna Tanczos, a trecut la faza recompensarii apropiaților sai din conducerea ministerului cu o sinecura…

- Salariații din Societatea de Transport București au decis sa renunțe la acțiunile de protest, dupa cinci zile in care aproximativ trei sferturi dintre ei au refuzat sa iasa pe traseu. Sindicaliștii promit insa ca var urmari rezolvarea nemulțumirilor angajaților. „Avand in vedere ca astazi 25.01.2022…

- Va mai amintiți de avaria din Sistemul Energetic Național (SEN) care, acum un an, a afectat intreaga Transilvanie? Atunci, specialiștii din Dispeceratul Energetic Național (DEN) au reușit sa stopeze la Sibiu propagarea dezastrului.Din pacate, un episod similar sau mai grav este posibil oricand.…

- Compania Naționala de Transport Aerian Tarom are astazi o ședința a Consiliului de Administrație. Surse din cadrul companiei ne-au confirmat ca va fi schimbat directorul general, Catalin Prunariu, cu Mihaița Ursu. Mihaaița Ursu este in prezent membru al Consiliului de Administrație, unde a fost ales…

- Transelectrica, operatorul rețelei de inalta tensiune și al sistemului energetic național, are o noua conducere, potrivit unui comunicat al companiei. Vechea conducere a rezistat doar șase luni. Compania Nationala de Transport al Energiei Electrice ”Transelectrica” SA informeaza actionarii si investitorii…