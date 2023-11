Transal Urbis vrea mai mulți bani de la Primăria Caransebeș CARANSEBEȘ – Mai precis, vrea marirea contractului pentru maturatul stradal, asta deși sunt zone unde rar apare cate o maturatoare! Municipalitatea platește acum 100 de mii de lei lunar, iar operatorul de salubritate și transport ar vrea 125 de mii de lei. Au aflat asta și aleșii locali chiar de la directorul societații, Sorin Pușcaș (foto), potrivit caruia a crescut salariul minim, iar banii sunt necesari pentru ca Transal Urbis sa nu treaca din nou pe minus. „Am facut restructurari de personal, mai avem doar 17 TESA din 30, am redus numarul de ore suplimentare cu 23 la suta, am crescut numarul… Citeste articolul mai departe pe caon.ro…

