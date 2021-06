Stiri pe aceeasi tema

- Durere fara margini intr-un camin studențesc din Suceava, acolo unde un tanar de 21 de ani a fost gasit spanzurat in camera sa. Baiatul imparțea incaperea cu un coleg, dar a ales sa comita gestul nebunesc atunci cand a ramas singur. Cel care a descoperit imaginea infioratoare a sinuciderii a fost chiar…

- Eveniment șocant petrecut, joi, in București, la Școala George Bacovia din București, acolo unde un elev de clasa a VI-a s-a aruncat pe geam dupa ce a fost batut și umilit de colegii sai. Baiatul nu a mai suportat tratamentul și a luat decizia șocanta. A scapat cu viața și a reușit sa le explice […]

- Incidentul a avut loc miercuri dupa-amiaza, pe o strada din localitatea olteana Crampoia, judetul Olt. Au fost implicati doi baieti, de 14, respectiv 15 ani, elevi de gimnaziu la scoala din localitate.Intre cei doi ar fi avut loc un conflict in cursul zilei de miercuri, la scoala, intr-o pauza."Inainte…

- Tampa Bay Lightning, detinatoarea Cupei Stanley, a invins in deplasare, cu scorul de 5-4, formatia Florida Panthers, in primul meci din cadrul play-off-ului Ligii profesioniste nord-americane de hochei pe gheata (NHL), disputat duminica seara la Sunrise (Florida), potrivit Agerpres. Cele doua…

- Premierul Florin Citu a declarat, luni, ca maratonul de vaccinare din weekend de la Bucuresti a avut "rezultate exceptionale", mentionand ca rata de infectare cu virusul SARS-CoV-2 este in scadere, pe masura ce creste numarul persoanelor vaccinate. "Ne vedem astazi dupa un weekend foarte…

- 68,07% dintre elevii clasei a VIII-a din județul Suceava au obținut medii mai mari sau egale cu 5 la simularea probelor scrise ale examenului de evaluare naționala.La nivel național, procentul elevilor cu medii mai mari sau egale cu 5 este de 65,6%.Inspectoratul Școlar Județean (IȘJ) Suceava a ...

- Baiatul in varsta de 12 ani se afla in grija unui asistent maternal din comuna Bogdanesti a judetului Suceava. Inainte sa faca gestul necugetat, copilul a vorbit la telefon cu o ruda, dar nu se stie ce au discutat.

- Actiunea de impadurire a avut loc, in paralel, in judetele Iasi si Suceava, unde s-au plantat puieti de stejar, respectiv de molid. IULIUS isi continua astfel preocuparea pentru conservarea mediului inconjurator, dupa ce a integrat in proiectele sale gradini ample, ce au devenit ancore pentru comunitate…