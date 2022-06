Stiri pe aceeasi tema

- O noua zi, un nou blocaj pe liniile pe care circula un tramvai nou marca Bozankaya. Daca zilele trecute se acuza fie starea sinelor ori a reactiilor vatmanilor, azi de dimineata vina ar fi fost a unui cetatean, care a actionat maneta de urgenta. Incidentul a fost semnalat chiar pe pagina de Facebook…

- Un barbat, de 37 de ani, din judetul Dolj, a fost retinut de politistii timisoreni, sambata, si i s-a intocmit dosar penal pentru distrugere prin incendiere, dupa ce a incercat sa dea jos steagurile arborate in fata Primariei Municipiului Timisoara, informeaza News.ro. Incidentul, care a fost facut…

- Steagurile diverselor tari afisate in fata Primariei Timisoara au devenit tinta unui incendiator astazi. Incidentul a fost semnalat de primarul Dominic Fritz, care acuza ca este un act extremist, motivat de actiuni precum cele ale persoanelor care au intrat cu forta in insitutie alaturi de George Simion…

- OMV implementeaza masuri pentru a compensa problemele de la rafinaria Schwechat (Austria), dupa ce saptamana trecuta un incident mecanic a avariat o unitate de distilare a titeiului, a anuntat vineri grupul energetic austriac, transmite Reuters.

- Trei persoane au fost ranite, iar traficul auto pe DN 15 este blocat in urma unui accident produs in județul Harghita, informeaza Mediafax.

- Festivalul Internațional de Literatura Timișoara (FILTM) nu a primit finanțare la apelul Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara, iar acest lucru a adus critici la adresa echipei selectate de administrația Fritz pentru entitatea care se ocupa, printre altele, de finanțari nerambursabile. Cel mai…

- Un sofer care a parcat pe o strada din Cluj-Napoca, blocand accesul auto intr-o curte s-a ales cu masina vandalizata, pentru ca nu si-a lasat numarul de telefon. Incidentul a provocat dezbateri aprinse pe un grup de Facebook pe tema: cine este vinovat, „parcagiul” sau „vopsitorul”?

- Traficul rutier este blocat, vineri dimineata, pe drumul national 7 in zona localitatii Milcoiu din judetul Valcea, unde un autotren a derapat si a ramas blocat pe sosea.