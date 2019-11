Stiri pe aceeasi tema

- Inaintea turului doi al prezidentialelor, principala sarcina ce revine societatii romanesti e sa ii gaseasca Presedintelui Iohannis un partener intelectual de dezbatere. In caz contrar, Presedintele va continua sa creada ca nu are nici egali, nici contemporani. Iar publicul va intelege, poate, ca aroganta…

- Candidatul PSD la Presedintia Romaniei, Viorica Dancila, a declarat duminica la Buzau ca va da curs oricarei dezbateri si ca refuzul actualului presedinte denota faptul ca "ii este frica sa iasa in fata romanilor". Viorica Dancila a spus ca din partea sa exista toata deschiderea si ca spera "ca pana…

- Liderul PNL Tulcea, Ștefan Ilie, a scris pe Facebook ca trebuie sa existe dezbatere între candidații la președinție, la doar câteva ore dupa ce Klaus Iohannis a anunțat ca „nu poate exista nicio dezbatere cu un candidat al unui partid care a guvernat împotriva românilor”,…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, explica de ce nu participa la o dezbatere cu candidata PSD Viorica Dancila, cu care va lupta in turul II pentru un nou mandat la Cotroceni."Dragi romani,Impreuna am reușit sa ținem piept PSD, partidul care a asaltat toate instituțiile statului. Și…

- Intrebat daca decizia lui Klaus Iohannis de a nu participa la o confruntare vine dintr-o aroganța, dintr-o superioritate, sau dintr-o teama a președintelui de o confruntare, dupa ce a afirmat ca președintele in funcție nu a facut mai nimic timp de cinci ani de zile, ministrul demis, Marius Budai…

- Refuzul presedintelui de a numi ministrii interimari merge spre penal, declara prim-ministrul Viorica Dancila. Klaus Iohannis a anuntat ca va numi ministrii imediat ce Curtea Constitutionala va...

- Secretarul general al Guvernului, Toni Grebla, a declarat, miercuri, in fața judecatorilor CCR, ca in momentul in care Viorica Dancila a solicitat numirea miniștrilor titulari, coaliția PSD-ALDE era in funcțiune și nu exista semne ca s-ar destrama, iar Klaus Iohannis a blocat activitatea Guvernului,…