- Fostul presedinte Traian Basescu a apreciat, duminica, la Digi 24, ca PSD a pierdut voturi deși a marit salariile și pensiile, fostul șef de stat declarandu-se impresionat de Klaus Iohannis.”Totul i-a ieșit, inclusiv referendumul pe justiție. (...) Categoric, da (am fost impresionat- n.red),…

- Europarlamentarii Traian Basescu și Rareș Bogdan au fost invitați, de Ziua Naționala, la Romania TV. Emisiunea avea ca subiect legatura dintre Romania și Republica Moldova.Citește și: ULTIMA ORA Procurorul care a ținut poliția la POARTA lui Dinca , audiat de URGENȚA la CSM Dupa ce in…

- 'Va adresez felicitari cu ocazia realegerii in functia de presedinte al Romaniei si va doresc mult succes in indeplinirea importantelor responsabilitati care va revin. Romanii au facut o alegere importanta si pentru Republica Moldova prin mandatul pe care vi l-au incredintat si am toata increderea…

- “Aud asa cateodata pe unii vorbind ca, totusi, parca PSD-ul asta de cand o scapat de Dragnea nu mai e chiar asa de rau. Dragii mei, asta este o mare capcana, sa nu credeti asa ceva. PSD-ul a dominat scena politica romaneasca cu mici exceptii in cei 30 de ani de cand am scapat de comunism, de comunisti…

- ”M-aș fi mirat ca dl. Ponta sa fie consecvent pana la capat. Dar inca sper ca domnia sa sa se fi maturizat dupa experiența din 2014 și 2015 și sa reușeasca totuși sa fie consecvent macar acum, daca tot a dat jos Guvernul Dancila. Ca fost premier, ar trebui sa știe ce inseamna ca Romania sa intre…