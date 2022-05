Traian Băsescu, implicat într-un accident. Fostul președinte s-a prezentat la Poliție Fostul președinte Traian Basescu a fost implicat intr-un accident ușor, susțin surse din randul anchetatorilor. El ar fi lovit o mașina care era parcata și apoi s-a prezentat la sediul Poliției. Basescu a fost testat cu etilotestul, rezultatul fiind zero, precizeaza Antena 3. Accidentul a avut loc duminica. Imediat dupa ce a acroșat oglinda mașinii parcate, fostul președinte al Romaniei Traian Basescu a lasat un bilet pe parbrizul mașinii in care iși cere scuze pentru cele intamplate. „In data de 22.05.2020 in jurul orei 10:15, am lovit oglinda mașinii dumneavoastra care era parcata. Pentru a… Citeste articolul mai departe pe timpul.md…

Sursa articol si foto: timpul.md

