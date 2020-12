Stiri pe aceeasi tema

- „Am anuntat foarte clar ca PSD nu va vota desffiintarea SIIJ, deoarece atat Inalta Curte cat si CSM a spus ca nu trebuie desfiintata. Am incredere in specialisti", a afirmat Marcel Ciolacu, intr-o conferinta de presa sustinuta marti la sediul partidului. Deputatul USR PLUS Stelian Ion afirma ca viitorul…

- Urna speciala poate fi solicitata la alegerile parlamentare din 6 decembrie 2020 de alegatorii care nu se pot deplasa la secția de votare din cauza de boala sau invaliditate (inclusiv cei izolați in casa cu COVID-19), de cei care se afla internati in spital sau executa o pedeapsa privativa de libertate,…

- Cei doi soti au fost condamnati in prima instanta pentru sustragerea sau distrugerea de probe ori de inscrisuri. In timpul audierilor, cei doi ar fi incercat sa fure dintr un birou al Sectiei 2 Politie Constanta doua documente de procedura penala. In prezent, dosarul se afla pe rolul Curtii de Apel…

- Potrivit Tratatului de functionare a UE, domeniul justitiei a ramas suveran. Altfel spus: nu este partajat intre UE si tarile membre. Nici in Germania, nici in Polonia. Niciunde? Ba da. Dupa cum se petrec lucrurile, exista o exceptie experimentala: Romania. Tara noastra este supusa unor presiuni puternice…

- Alegatorii care nu se pot deplasa la sediul sectiei de votare din cauza de boala sau invaliditate, cei care se afla internati in spital sau executa o pedeapsa privativa de libertate pot depune cereri pentru a vota in 6 decembrie la alegerile parlamentare, cu urna speciala, in anumite conditii.…

- Opt dintre cei noua angajati ai Sectiei de radiologie din cadrul Spitalului Municipal Schuller din Ploiesti au fost diagnosticati cu COVID-19, astfel incat s-a ajuns la situatia in care activitatea intregii sectii sa fie asigurata de un singur asistent medical care nu este considerat contact al celor…

- Comunitatea Declic a organizat, luni, in fata Ministerului Justitiei, o actiune de protest fata de modalitatea in care ministrul Catalin Predoiu gestioneaza desfiintarea Sectiei pentru Investigarea Infractiunilor din Justitie (SIIJ), membrii societatii civile acuzand faptul ca dezbaterile pe aceasta…

- In mai multe secții din județul Sibiu au fost descoperite buletine de vot gata ștampilate, iar in orașul Talmaciu procesul de votare a fost suspendat din aceasta cauza, relateaza Mediafax.Totodata, un primar dintr-o comuna a județului estecercetat de autoritați pentru frauda electorala. El a fost reclamat…