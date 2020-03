Stiri pe aceeasi tema

- Comisia Europeana a lansat anuntul de incepere a procedurii de deficit excesiv pentru Romania, a declarat ieri, intr-un mesaj video postat pe Facebook, Florin Citu - fost ministru de Finante si premier...

- Comisia Europeana (CE) incepe procedura de deficit excesiv pentru Romania, dar are incredere in planul de reducere a deficitul bugetar, anuntat de Guvern, a informat, miercuri, ministrul Finantelor, Florin Citu.

- Ideea ca am fi putut sa nu platim facturi la finalul anului trecut este o smecherie pentru care Romania a fost deja penalizata de Comisia Europeana si care oricum nu ajuta cu nimic, pentru ca deficitul s-ar fi mutat de pe cash pe ESA, indicatorul la care se uita forul european, a declarat miercuri…

- Declansarea de catre Comisia Europeana a procedurii de deficit excesiv nu exclude majorarile de salarii si pensii prognozate conform bugetului pentru acest an, a precizat, joi, ministrul demis al Finantelor, Florin Citu. El a participat la o conferinta pe tema finantarii investitiilor, organizata de…

- Ministrul Finantelor, Florin Citu, a declarat luni seara ca Romania va intra in luna martie in procedura de deficit excesiv, lucru care nu poate fi evitat din cauza cheltuielilor mari cu salariile si pensiile din acest an, stabilite prin legi PSD-iste.

- Ziarul Unirea Ministrul demis al Finanțelor, Florin Cițu, avertizeaza ca Romania va intra in procedura de deficit excesiv, acest lucru neputand fi evitat Ministrul demis al Finanțelor, Florin Cițu, avertizeaza ca Romania va intra in procedura de deficit excesiv, acest lucru neputand fi evitat Florin…

- Fostul presedinte Traian Basescu sustine ca Romania poate ajunge cu usurinta in situatia Greciei, care s-a imprumutat pentru a creste veniturile populatiei, iar celor care se bucura de majorarea veniturilor le transmite ca e foarte ussor ca banii primiti in urma majorarilor sa se piarda din cauza…

- "Pe partea de cheltuieli, este clar ca a trebuit sa aratam o reducere ca procent din PIB, suntem un Guvern responsabil, care trebuie sa repare ceea ce s-a stricat in ultimii 3 ani de zile, promisiunea noastra fata de Comisia Europeana este ca vom reveni la un deficit sub 3% din PIB in 2022. In discutiile…