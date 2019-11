Traian Băsescu: "Desfiinţarea secţiei speciale ar fi o eroare. Hai să rezolvăm problema conducerii" Traian Basescu apara controversata sectie speciala de investigare a magistratilor. "Secția speciala, dupa parerea mea, ar fi o mare greșeala sa o desființeze, pentru ca ea tot va trebui sa fie undeva. De ce sa o infunzi cum a fost infundata in DNA pana de curand, permițand procurilor DNA șantaje asupra judecatorilor și sa nu o lași transparenta? A, ca avem o problema cu cine conduce Secția Speciala, hai sa rezolvam problema asta", a declarat Basescu. "S-ar putea sa ne ajute o decizie a Curții Europene de Justiție, atat timp cat s-au gasit la DNA 3.200 de dosare deschise magistraților.… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

