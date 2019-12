Traian Băsescu a dezvăluit ce a oferit Orban UDMR pentru alegerile anticipate "Eu nu m-aș fi hazardat in schimbarea Guvernului, ca sa preiau o guvernare temporara, care sa mearga in alegeri. Acesta este și motivul pentru care liberali vorbesc tot mai apasat despre alegeri anticipate, pentru ca vor sa scurteze cat mai mult perioada premergatoare alegerilor legislative, pentru a da șanse minime PSD-ului sa-și revina. PSD-ul, datorita structurii teritoriale pe care o are, este un partid care oricand poate sa inceapa sa creasca din nou, ceea ce s-a și intamplat. Ultimul sondaj Curs ne arata ca PSD-ul a revenit in jurul valorii de 30% și pentru a caștiga alegerile liberalii… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

