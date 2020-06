Stiri pe aceeasi tema

- Un camion-cisterna ce a explodat în sudul Chinei a ucis cel puțin 19 oameni și a ranit alți 172, potrivit ziarului de stat Peoples’s Daily, citat de Reuters. Cisterna ce transporta gaz petrolier lichefiat a explodat pe o ieșire de autostrada din orașul Taizhou (provincia Zhejiang),…

- ​Renault intenționeaza sa reduca efectivele uzinei din Novo Mesto (Slovenia), dupa ce vânzarile modelului Clio au fost afectate de uriașa criza sanitara. Planul ar fi o reducere cu peste 10% a numarului de angajați la uzina care produce anual peste 200.000 de mașini. Renault a anunțat…

- Peste 270.000 de oameni din intreaga lume au murit din cauza pandemiei de coronavirus, de la apariția sa in China, in luna decembrie, scrie Hotnews.Aproape 85%dintre decese s-au inregistrat in Statele Unite ale Americii și in Europa.Astfel, lanivel mondial s-au inregistrat 270.927 de decese la 3.877.772…

- ​Grupul de Comunicare Strategica a solicitat marți, 7 aprilie, blocarea accesului la site-ul web cohortaurbana.ro pe motiv ca ar fi distribuit constant „informații false și alarmiste despre noul Coronavirus într-o nota conspiraționista și invocând ca argument lupta dintre marile puteri…

- Numarul persoanelor infectate cu coronavirus care si-au pierdut viata a crescut cu 563 in Marea Britanie, ajungand la un total de 2.352 la 31 martie, ora 16.00 GMT, a anuntat miercuri guvernul de la Londra, citat de Reuters si AFP.Numarul cazurilor confirmate de infectari era miercuri, la…

- Peste 70 de persoane care se afla in caminul pentru persoane varstnice din Ramnicu Valcea trebuie sa plece acasa, dupa ce autoritatile locale, in subordinea carora se afla caminul, au decis sa inchida institutia pana la finalizarea starii de urgenta, anunța MEDIAFAX.Decizia inchiderii caminului…

- Cel putin 19 batrani dintr-un camin din Madrid au murit din cauza coronavirusului. In camin sunt cel putin 70 de oameni, rezidenti si personal, infectati, scrie El Pays. Cel putin 19 oameni au murit...