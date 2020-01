Stiri pe aceeasi tema

- Jucatoarea romana de tenis Simona Halep o va infrunta pe belarusa Arina Sabalenka in sferturile de finala ale turneului WTA de la Adelaide (Australia), dotat cu premii totale de 848.000 de dolari, dupa ce aceasta din urma a trecut, miercuri, de americanca Bernarda Pera cu 7-6 (4), 6-2. …

- Simona Halep (28 de ani), locul 4 WTA, a debutat cu dreptul in noul sezon de simplu! Campioana noastra a invins-o pe australianca Ajla Tomljanovic (26 de ani), a 52-a jucatoare de tenis a lumii, in turul al II-lea al turneului de la Adelaide, scor 6-4, 7-5.Partida a durat o ora si 38 de minute.

