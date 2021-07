Stiri pe aceeasi tema

- Cel puțin șapte persoane au murit și altele au fost ranite și au ajuns la spital, dupa ce o furtuna de nisip a provocat un carambol pe o șosea din statul american Utah. 20 de mașini au fost implicate in accidentele in lanț, relateaza The Guardian.

- Un accident in lanț infiorator a avut loc pe o autostrada din Alabama, Statele Unite ale Americii. Zece persoane, intre care 9 copii, au murit in tragedia in care au fost implicate 18 mașini. Minorii decedați aveau varste cuprinse intre noua luni și 17 ani.

- Doua persoane și-au pierdut viața in aceasta dimineața intr-un accident petrecut la Aninoasa. Cele doua persoane se aflau intr-un microbuz Post-ul Tragedie la Aninoasa! Doi morți in urma unui accident cu un microbuz școlar apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Vanturi puternice au maturat vineri seara metropola Wuhan, din centrul tarii, de unde a pornit epidemia de COVID-19.Opt persoane si-au pierdut viata si alte 280 au fost ranite, au declarat intr-o conferinta de presa autoritatile din provincia Hubei, cu capitala la Wuhan, adaugand ca vanturile au suflat…

- Cel putin sase persoane au fost ucise, duminica, intr-un incident armat produs in statul american Colorado, afirma surse din cadrul politiei citate de agentia Associated Press și preluat de mediafax. Un individ a deschis focul intr-o parcare de autorulote situata la periferia estica a orasului…

- Cel putin 20 persoane si-au pierdut viata si alte 70 au fost ranite dupa ce un pod pe care circula un tren de metrou cu mai multe vagoane in Ciudad de Mexico s-a prabusit peste o artera rutiera in cursul serii de luni, transmit Reuters si EFE, citate de stiri.tvr.ro. Imagini difuzate de postul local…

