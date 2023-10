Stiri pe aceeasi tema

- Accident grav in Veneția. Cel putin 21 de persoane, printre care doi copii, au murit dupa ce un autobuz s-a prabusit, marti seara, de pe un pod la Venetia, in nordul Italiei, a anuntat primarul orasului, Luigi Brugnaro, citat de cotidianul italian la Repubblica. A fost activat planul roșu de urgența…

- Un incendiu devastator izbucnit in Irak a curmat viața a peste 100 de oameni, in timp ce alți 150 au suferit rani grave. Tragedia a avut loc in nordul țarii, in provincial Ninive, acolo unde sute de oameni se adunasera sa petreaca la o nunta. Intr-un moment de maxim interes pentru toata lumea, focul…

- Cinci persoane și-au pierdut viața sambata seara, cand un tren de marfa a intrat in coliziune cu un SUV la o trecere la nivel cu calea ferata din Florida, in sud-estul Statelor Unite, anunța AFP.

- Tragedie in Spania! Doi soți romani au fost gasiți morți in apartamentul in care locuiau. Cei doi s-au stabilit in Castello de la Plana, unde lucrau. Anunțul a fost facut de colegii femeii, dupa ce aceasta nu a mai venit la munca și nici nu au mai reușit sa ia legatura cu ea.

- VIDEO: Doi clujeni, soț și soție, MORȚI intr-un accident produs in Grecia. Doi copii in stare grava. Familia venea din concediu Tragedie pe un drum din Grecia, in care au pierit doi clujeni, iar copiii lor sunt grav raniți. Familia se intorcea din concediu. Un accident rutier cumplit a avut loc, miercuri,…

- Un barbat de 27 de ani, aflat la volanul unei mașini, deși nu avea permis de conducere, a intrat intr-un stalp, duminica, pe un drum comunal din județul Galați. Barbatul aflat la volan și un tanar de 16 ani, aflat pe bancheta din spate a mașinii, au murit

- Tragedia a avut loc pe DN 2C, in localitatea Padina din județul Buzau. Atat tatal cat și fata au murit pe loc. Șoferul camionului, in varsta de 33 de ani, a ajuns la spital.Ranita a fost și o a treia pasagera, o femeie de 46 de ani, din mașina zdrobita. Anchetatorii urmeaza sa stabileasca daca șoferul…

- Tragedie uriașa pe o șosea din Buzau: Doi morti si trei raniti intr-un grav accident petrecut pe DN2BDoua persoane si-au pierdut viata si alte trei au fost ranite vineri intr-un accident de circulatie petrecut pe DN2B, in localitatea Cilibia. CITESTE SI BREAKING NEWS Noi explozii pe teritoriul…