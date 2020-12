Stiri pe aceeasi tema

- Incendiul s-a produs duminica dimineata. Potrivit Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Galati, una dintre victime a fost gasita carbonizata in apartament, alta a fost evacuta in stare grava si a decedat ulterior.

- Salvatorii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Giurgiu au interventi, vineri noapte, la un accident rutier ce a avut loc pe DN 5, in zona Alidora. In accident au fost implicate un autoturism, in care se aflau doua persoane, si un microbuz, in care erau sapte persoane.…

- Doua persoane care circulau intr-o caruta au fost ranite, una aflandu-se in stare de inconstienta, dupa ce oblonul unui autocamion s-a desprins in mers, au informat vineri reprezentatii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Vaslui, potrivit Agerpres. Accidentul s-a produs pe raza localitatii…

- Vremea rea creaza probleme in Dobrogea. Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) ”Dobrogea” a primit un numar de 20 de apeluri, luni dimineața, cu privire la inundarea unor gospodarii si caderea de copaci pe carosabil in localitatea Cerchezu si cartierul Palazu al municipiului Constanta, potrivit…

- Un barbat de 31 de ani a murit și patru tinere cu varste cuprinse intre 17 și 31 de ani au fost ranite in urma unui grav accident rutier produs, joi noaptea, la ieșirea din municipiul Slatina, anunța purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situații de Urgența (ISU), Alin Basașteanu. In accident…

- Doua persoane au fost ranite intr-un accident care a avut loc miercuri pe DN6, pe raza localitatii Sadova Veche, din judetul Caras-Severin, in urma coliziunii dintre un TIR si un autoturism, potrivit Agerpres.Potrivit Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Caras-Severin, ambele victime…

- Peste 300 de pompieri, salvatori, paramedici si scafandri, aflati la datorie cu tehnica din dotare, zilnic, in statiunile de pe litoral, au acordat asistenta pe litoral, in acest sezon estival, la 721 de persoane aflate in dificultate, informeaza un comunicat transmis Inspectoratul pentru Situatii…