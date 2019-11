Stiri pe aceeasi tema

- Un copil si-a pierdut viata duminica seara la Targul de Craciun din Luxemburg. Acesta a fost lovit de o sculptura de gheata care s-a prabusit, a informat politia luxemburgheza, relateaza luni AFP, citata de Agerpres . „Accidentul s-a produs in jurul orei 20:00 (19:00 GMT). Potrivit primelor constatari,…

- O familie de romani cu trei copiii a fost nenorocita pe o sosea din Germania. Tatal a coborat din masina si a murit lovit de un camion si calcat apoi de doua autoturisme. Petru Claudiu avea 32 de ani si a pierit incercand sa isi salveze cei trei copii. Un teribil accident a avut loc duminica seara pe…

- "La data de 06.11.2019, în jurul orei 03:50, pe Autostrada A3 Turda - Bors, calea 1 km 5 a avut loc un eveniment rutier soldat cu pagube materiale. Un barbat în vârsta de 62 de ani, a condus auto si a lovit un animal salbatic (urs) care se afla pe partea carosabila, rezultând…

- Neatenție fatala. Un barbat a fost lovit mortal de un automobil, in timp de traversa neregulamentar strada. Tragedia a avut loc, aseara, in jurul orei 20:00 pe traseul Chisinau-Orhei. Victima, in varsta de 39 de ani, s-a stins din viata pana la sosirea ambulantei.

- Un pieton a fost acroșat, marți seara, de un autoturism, pe raza localitații Uioara de Sus. Potrivit IPJ Alba, e vorba de barbat de 42 de ani, din Ocna Mureș, care se deplasa nergulamentar, pe partea carosabila și care a fost surprins și accidentat de un autoturism condus de un tanar de 23 de ani, tot…