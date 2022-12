Tragedie la ieșirea din Chișineu-Criș: șoferul unui autoturism a murit O tragedie a avut loc in urma cu puțin timp la ieșirea din Chișineu-Criș spre Varșand. Șoferul unui autoturism a decedat in urma unui accident rutier in care au fost implicate autoturismul și un TIR. Vom reveni cu amanunte. The post Tragedie la ieșirea din Chișineu-Criș: șoferul unui autoturism a murit first appeared on Arad 24 - Știri Conectate La Realitate . The post Tragedie la ieșirea din Chișineu-Criș: șoferul unui autoturism a murit appeared first on Arad 24 - Știri Conectate La Realitate . Citeste articolul mai departe pe arad24.net…

Sursa articol si foto: arad24.net

Stiri pe aceeasi tema

