- Doi barbati cu varsta de 32, respectiv 63 de ani au murit in urma impactului. O masina a lovit cei doi pietoni, apoi a parasit carosabilul. Accidentul s-a produs pe DN17, in comuna Scheia. „Cei doi pietoni, barbati cu varsta de 32, respectiv 63 de ani, nu prezentau semne vitale, iar cadrele medicale…

- Un adolescent baut și fara permis a provocat un accident grav in Craiova, in noaptea de luni spre marți. O tanara de 18 ani a murit, iar alte trei persoane au fost ranite, dupa ce s-au rasturnat cu mașina condusa de baiatul de 16 ani. Deși nu are permis de conducere, un adolescent s-a urcat baut la…

- Patru persoane au murit duminica dimineata, in orasul bihorean Beius, dupa ce un autoturism s a rasturnat in santul de la marginea drumului, relateaza Digi 24.Accidentul s a petrecut cu putin inainte de ora 7, la iesirea din Beius spre Sudrigiu, pe DN76. Salvatorii au fost informati printr un apel la…

- Un motociclist a intrat in coliziune cu un autoturism, intr o intersectie mare din municipiul Constanta, pe motivul neacordarii prioritatii de trecere, de catre conducatorul autovehiculului.Oficial, de la IPJ Constanta:Astazi, ora 12.30, in municipiul Constanta, un barbat, de 69 ani, a condus un autoturism…

- Un adolescent din judetul Galati aflat pe bicicleta a decedat pe loc dupa ce a intrat in coliziune cu un autoturism care circula pe DN 25, se arata intr-un comunicat transmis vineri de Inspectoratul de Politie Ju...

- Un accident grav a avut loc, miercuri, pe Splaiul Independentei din Capitala, dupa ce un sofer nu s-a asigurat la realizarea unei manevre si a intrat in coliziune cu un motociclist. Barbatul in varsta de 32 de ani care conducea motocicleta a murit pe loc, traficul rutier fiind restrictionat.

- Un accident rutier a avut loc, vineri noaptea, in localitatea Buftea din judetul Ilfov, fiind implicate doua masini. In urma impactului, un copil de 6 ani a murit, alte cinci persoane, intre care un minor de 10 ani, fiind ranite, potrivit ISU. Soferul masinii in care erau copiii ar fi condus baut,…

- Trei persoane au murit si doua au fost ranite in urma unui accident rutier produs marti in localitatea Redea, la fata locului intervenind si un elicopter SMURD care va transporta unul dintre raniti, un baiat de 12 ani, la un spital din Craiova, potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului pentru…