- Trei pacienți infectați cu coronavirus au murit, in noaptea de sambata spre duminica, intr-un incendiu izbucnit la un spital din Bulgaria, au anunțat autoritațile locale, potrivit Reuters. Incendiul, care a fost stins rapid, a izbucnit in jurul orei 04:00 GMT și a afectat un singur salon, situat la…

- Tragedie in India, sambata dimineața, unde 11 pacienți Covid au murit intr-un incendiu izbucnit la secția ATI a unui spital din Ahmednagar.Cand a izbucnit incendiul, in secția Covid erau internați 17 pacienți.Dintre cei șapte, un pacient in stare critica a murit.

- DRAMA in Bacau: O fetița de doar 13 ani, fara comorbiditați și nevaccinata, a murit din cauza Covid-19 DRAMA in Bacau: O fetița de doar 13 ani, fara comorbiditați și nevaccinata, a murit din cauza Covid-19 Victimele provocate de pandemia actuala incep sa devina din ce in ce mai tinere. O fetița de 13…

- In județul Vrancea, in data de 11 octombrie 2021, dupa intrarea in vigoare a Legii 136/2020 privind carantina și izolarea, se afla: 924 persoane in carantina la domiciliu; 756 persoane in izolare la domiciliu; 269 persoane in izolare instituționalizata, dintre care 20 persoane sunt internate la ATI,…

- Pana astazi, 6 octombrie, pe teritoriul Romaniei au fost inregistrate 1.303.900 de cazuri de infectare cu noul coronavirus (COVID – 19), dintre care 2.842 sunt ale unor pacienți reinfectați, testați pozitiv la o perioada mai mare de 180 de zile dupa prima infectare. 1.148.983 de pacienți au fost…

- TRAGEDIE in plin val 4: Un copil cu varsta de un an și un altul cu varsta de 7 ani au murit din cauza Covid-19 TRAGEDIE in plin val 4: Un copil cu varsta de un an și un altul cu varsta de 7 ani au murit din cauza Covid-19 Doi copii din Romania, care prezentau și alte comorbiditați, au decedat ca urmare…

- Doua persoane au murit dupa ce au fost inoculați cu vaccinuri produse de compania Moderna din loturi care au fost anterior suspendate din cauza descoperirii de contaminanți, a declarat sambata ministerul japonez al sanatații, citat de Reuters. Barbații au murit luna aceasta, la cateva zile…