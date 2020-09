Stiri pe aceeasi tema

- Unsprezece persoane din aceeasi familie si-au pierdut viata duminica dupa ce locuinta lor a fost luata de o viitura brusca a unui rau din centrul statului Panama, a informat serviciul de protectie civila local, citat de AFP si DPA."Unsprezece persoane dintr-o familie din Panama au murit dupa…

- Un copil de 16 ani din satul Tigheci, raionul Leova, s-a inecat in iazul din Iargara. Tragedia a avut loc ieri.Potrivit politiei, minorul a plecat la scaldat singur, dar avand permisiunea parintilor.

- Tragedie pe o șosea din Craiova. O fetița de șase ani, tatal sau și inca un barbat au murit pe loc, intr-un grav accident rutier. Șoferul vinovat a intrat pe contrasens și a izbit frontal o mașina care circula regulamentar deoarece voia sa se sinucida! Acesta și-a avertizat prietenii ca va intra intr-un…

- Un caz absolut șocant a secerat o familie din județul Teleorman. Sfarșitul de care au avut parte o copila și mama acesteia a tulburat liniștea unei comunitați din Teleorman. Poliția a fost alertata in aceasta ultima zi a saptamanii, iar oamenii legii au ajuns in satul Merenii de Jos. In scurta vreme,…

- Soferul beat, dar si pasagerul care a agresat politia sunt cercetati in libertate. Șoferul a fost transportat la Dispensarul de Narcologie unde i-au fost prelevate probe biologice și se așteapta rezultatele expertizei pentru a fi stabilit exact gradul de alcoolemie.