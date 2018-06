Stiri pe aceeasi tema

- O adolescenta in varsta de 15 ani de origine romana a fost injunghiata mortal in Germania de un barbat de origine turca, care s-a predat politiei din Germania, informeaza marti Deutsche Welle. Cadavrul tinerei a fost gasit intr-un parc din centrul orasului Viersen. Politia din Viersen, situat in apropiere…

- Patru copii si trei adulti au fost gasiti vineri morti prin impuscare la o ferma din sud-vestul Australiei, un incident care a declansat o unda de soc in comunitatea locala, relateaza dpa. Politia trateaza acest caz ca unul de crima si sinucidere si nu este in cautarea niciunui suspect.…

- O femeie in varsta de 76 de ani a ajuns joi la Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Brasov, dupa ce a fost accidentata de autobuzul liniei 22, din care a coborat in statia Sanitas, din municipiul resedinta, anunta Agerpres. ''O doamna in varsta de 76 de ani a coborat cu spatele din autobuzul…

- Un batran de 80 de ani a primit o factura de 65.000 de euro pentru curentul electric, dupa ce instanța l-a considerat complicele pentru deținerea unei plantații ilegala de cannabis in cladirea sa, alimentata cu energie electrica sustrasa. Proprietarul unui imobil din Germania trebuie sa plateasca suma…

- Potrivit datelor centralizate de Ministerul Educatiei, au fost validate 159.324 de cereri de inscriere in invatamantul primar. Dintre acestea, peste 151.000 de cereri (95,2%) au fost admise in prima etapa, iar aproximativ 7.500 in a doua etapa (4,7%). Conform sursei citate, tipologia…

- Cel puțin patru persoane au fost ucise sâmbata în centrul orasului Münster, din vestul Germaniei, dupa ce o masina a intrat în multime. Potrivit Politiei, soferul s-a sinucis prin împuscare. Barbatul care a intrat cu o furgoneta în multime…

