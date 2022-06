Tragedie într-o comună din Giurgiu: a murit strivit de o combină agricolă Un barbat de 37 de ani, din comuna giurgiuveana Putineiu, și-a pierdut viața dupa ce o combina agricola, pe care incerca sa o repare, a cazut peste el, strivindu-l. Tragedia s-a petrecut miercuri, in jurul orei 20, iar reprezentanții Poliției Giurgiu anunța ca au deschis un dosar penal in acest caz: „La data de 1 iunie, in jurul orei 19:45, prin intermediul unui apel 112, a fost sesizat faptul ca, o persoana, in timp ce repara o combina agricola, a fost surprinsa si accidentata de utilaj. La fata locului, politistii au identificat persoana ca fiind un barbat de 37 de ani, din localitatea Putineiu,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

