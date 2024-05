Stiri pe aceeasi tema

- Tragedie intr-un sat din Sibiu. Un copil de 7 ani a murit, dupa ce s-ar fi agațat de bena unei camionete și s-a dezechilibrat cand șoferul a dat cu spatele. Baiatul a fost prins sub una dintre roțile autoutilitarei și a fost scos de echipajul de descarcerare. In ciuda manevrelor de resuscitare, micuțul…

- Tragedie de proporții in Vaslui! Doi angajați ai unei primarii au murit, dupa ce au cazut intr-o fosa septica. Cel de-al doilea a ajuns acolo dupa ce a incercat sa iși salveze colegul, dar fara succes. Cei doi au avut un sfarșit tragic, sub privirile ingrozite ale celorlalți colegi.

- Un om a murit, iar altul este in stare grava la Spitalul Județean de Urgența, in timpul evacuarii unei fose septice, in comuna Ștefan cel Mare, din Vaslui. Autoritațile locale au inchiriat un utilaj de curațire a foselor septice, doi localnici, ambii din Marașeni, fiind trimiși sa urmareasca execuția…

- Tragedie in aceasta dimineața, in localitatea Sabaoani, județul Neamț. Un barbat in varsta de 60 de ani, din Iași, a murit dupa ce a fost lovit de tren. Incidentul a avut loc in jurul orei 05:20.

- Tragedie de proporții in Vaslui! Un barbat a murit strivit de un zid de beton, in timp ce munceala propria casa. Barbatul s-a stins din viața sub privirea ingrozita a fiului sau, care a incercat sa ai salveze viața. Nici eforturile medicilor nu au fost suficiente pentru a supraviețui.

- Sfarșit tragic pentru un roman plecat la munca in strainatate. Barbatul, care lucra la o ferma in Spania, a murit strivit de tractorul sau, dupa ce a incercat sa smulga un palmier. Medicii ajunși la fața locului nu au mai putut sa il salveze și au constatat decesul.

- Un angajat de la Poșta Romana a murit, dupa ce a protestat alaturi de colegii sai. Barbatul s-a stins din viața subit. Moartea lui a starnit panica dintre colegii angajatului, speriați de ce i s-a intamplat. Barbatul era din Tulcea și și-a susținut colegii in lupta pentru dreptate.

- Procurorii au reținut un tanar in varsta de 20 de ani sub acuzația de tentativa de omor, in urma unei incident in care ar fi incercat sa loveasca cu un topor un angajat al unui restaurant din Sectorul 5 al Capitalei. „In data de 3 martie, la ora 21,24, aflandu-se in interiorul unui restaurant din […]