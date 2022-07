Tragedie în Urmeniș! Un bărbat a murit după ce s-a răsturnat cu tractorul Accident grav in comuna Urmeniș, unde un barbat de 47 de ani a murit, dupa ce s-a rasturnat cu tractorul. La locul accidentului au intervenit pompierii militari de la Punctul de Lucru Raciu din cadrul ISU Mureș. Potrivit ISU Mureș, accidentul s-a petrecut in localitatea Camp, comuna Urmeniș, pompierii gasit la locul incidentului un barbat prins sub tractor, leziunile suferite de acesta fiind foarte grave. Dupa ce victima a fost evacuata de sub tractor, salvatorii au aplicat manevre de resuscitare, insa fara succes. „In urma manevrelor de resuscitare aplicate de catre echipajul SMURD aflat la locul… Citeste articolul mai departe pe gazetadebistrita.ro…

Sursa articol si foto: gazetadebistrita.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Joi, 14 iulie, pe drumul comunal DC 66, in localitatea Stanciova, o femeie in varsta de 69 de ani a patrauns pe sensul opus din mers și a intrat in coliziune cu o mașina condusa de o tanara de 24 de ani. In urma impactului, ambele conducatoare auto au fost ranite, iar soferita de 69 de ani a ramas incarcerata.…

- Patru persoane au fost ranite, dintre care doua au ajuns la spital, in urma unui accident produs pe DN 17D, in localitatea Rebrișoara. Pompierii militari nasaudeni și un echipaj de la Serviciul de Ambulanța Județean Bistrița-Nasaud au intervenit duminica in localitatea Rebrisoara la un accident rutier,…

- In urma intervenției la un eveniment sesizat marți prin 112, polițiștii Secției 5 Poliție Rurala Petru-Rareș au intocmit un dosar penal in care efectueaza cercetari pentru vatamare corporala din culpa. Din primele verificari efectuate, un barbat de 50 de ani din Beclean, in timp ce conducea un tractor…

- Un baiat de aproximativ 9 ani și-a pierdut viața sambata seara, dupa ce a cazut in apa raului Tarlișua și s-a inecat. Mai multe echipaje de interventie din cadrul ISU Bistrița-Nasaud și IPJ Bistrița-Nasaud au efectuat sambata seara o misiune de cautare a unui baiețel in varsta de aproximativ 8-9 ani…

- Un batran din localitatea Șanț a ajuns vineri dupa-amiaza la spital, dupa ce a cazut cu ATV-ul de pe un pod intr-un parau, și a suferit traumatisme grave. La locul accidentului au intervenit pompierii militari din cadrul Garzii de Intervenție Sangeorz-Bai cu un echipaj de prim ajutor SMURD, un echipaj…

- Un barbat din Caila a fost reținut pentru 24 de ore, dupa ce a refuzat sa opreasca la semnalele polițiștilor autoturismul pe care il conducea. Avea și motive, fiindca a urcat la volan fara permis de conducere și era beat crița. Ieri, pe strada Valea Ghinzii din municipiul Bistrița, polițiștii, folosind…