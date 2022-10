Tragedie în Turcia. Doi turişti, morţi, iar alţi trei răniţi într-un accident de balon cu aer cald în Cappadocia Un balon cu aer cald s-a prabușit in Turcia, in zona Cappadocia, doi turiști fiind declarați decedați, iar alți trei grav raniți. La bordul balonului se aflau 28 de turiști și 2 membri ai echipajului. „Montgolfierul a efectuat o aterizare brutala, la ora (locala) 8.50 (si ora Romaniei), dupa ce vantul s-a intensificat in mod neasteptat”, a anuntat intr-un comunicat guvernatorul provinciei Nevsehir. La bordul balonului cu aer cald se aflau 28 de pasageri si doi membri ai echipajului. Montgolfierul a decolat din apropierea Manastirii troglodite Zelve. O ancheta a fost deschisa in vederea stabilirii… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Doi turisti spanioli au murit, iar alti trei au fost raniti marti, in Capadocia, o regiune turistica situata in centrul Turciei, in urma caderii balonului cu aer cald la bordul caruia se aflau, cauzata de rafale violente de vant, au anuntat autoritatile locale, relateaza AFP. ”Montgolfierul (…) a efectuat…

- Doi turiști spanioli au murit, iar alți trei au fost raniți, marți, in Cappadocia, Turcia, dupa ce balonul cu aer cald in care se aflau s-a prabușit. Balonul cu aer cald a decolat din districtul Avanos la rasaritul soarelui, a declarat guvernatorul provinciei Nevsehir. „In timpul aterizarii balonului,…

- Un balon cu aer cald in care se aflau 28 de turiști și doi membri ai echipajului s-a prabușit marți, in regiunea Cappadocia din Turcia, a anunțat biroul guvernatorului local, citat de Reuters . In urma impactului cu solul, doi turiști au murit și alți trei au fost raniți. „In timpul aterizarii balonului,…

- Doi turisti spanioli si-au pierdut viata si trei au fost raniti marti dupa ce balonul cu aer cald in care calatoreau a facut o aterizare fortata in Cappadocia, Turcia, a anuntat biroul guvernatorului local, potrivit Reuters. Balonul cu aer cald s-a ridicat de la sol in districtul Avanos la rasaritul…

- Doi turiști spanioli și-au pierdut viața și alți trei au fost raniți marți, in Cappadocia, o regiune turistica din centrul Turciei, cand balonul lor cu aer cald s-a prabușit din cauza unei rafale de vant puternice, au anunțat autoritațile locale. „Balonul (…) a efectuat o aterizare brutala la ora 8.50…

- Un autocar plin cu turiști a ieșit de pe șosea și s-a rostogolit intr-o prapastie, duminica, in nord-vestul Turciei, iar cel puțin cinci oameni au murit și peste 30 sunt raniți. Conform presei din Turcia, citata de stiri.tvr.ro , accidentul s-a petrecut duminica, in jurul orei 8:00, pe autostrada Inegol-Domanich…

- Autocarul cu 47 de pasageri s-a rostogolit intr-o prapastie, in localitatea Tahtakopru Mahallesi Kocayayla. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu Politica…

- Cel putin 26 de persoane au murit si cateva zeci au fost ranite in incendii de padure care au afectat miercuri 14 departamente din nordul Algeriei, relateaza AFP, citata de Agerpres. „Douazeci si sase de persoane au murit: doua in Setif (est) si 24 in El Tarf (est)”, in apropiere de granita cu Tunisia,…