- Șase oameni au murit, iar 17 au fost raniți in urma unui incendiu la un camin de batrani de langa Valencia. Din primele informații, incendiul ar fi pornit din cauza unui scurtcircuit la instalația de oxigen. Victimele aveau varste cuprinse intre 67 și 95 de ani. Focul a pornit in timpul nopții și s-a…

- Tragedie pe o sosea. Trei oameni au murit intr-un accident cumplit, iar alti patru au fost raniti grav O tragedie s-a petrecut joi seara, pe o sosea din Mehedinti. Trei oameni au murit intr-un accident cumplit, iar alti patru au fost raniti grav. Tragedie pe o sosea din Mehedinti. Doi frați și soția…

- Cel putin 19 oameni, dintre care 9 copii, au murit in urma unui incendiu izbucnit intr-un bloc din New York. Zeci de persoane se afla in stare grava la spital. Focul ar fi izbucnit de la un incalzitor si s-a extins cu rapiditate. AMB "Pompierul tine un copil in mana.

- Tragedie de proportii in curtea unei scoli din nordul Australiei. Patru copii au murit, iar cinci au fost raniti dupa ce au cazut dintr-un castel gonflabil care a fost luat de vant. Elevii, cu varste cuprinse intre 10 si 12 ani, au cazut de la inaltimea de zece metri.

- Patru corpuri au fost gasite in weekend de catre salvatori in daramaturile unor imobile surpate si distruse de o explozie care ar putea fi cauzata de o scurgere de gaze naturale, in orasul Ravanusa, in sudul Italiei, iar bilantul a oficial a crescut la sapte morti, a anuntat Protectia Civila siciliana,…

- Tragedie pe insula indoneziana Java, unde cel puțin 13 oameni au murit și 57 au fost raniți in urma erupției vulcanului Semeru. Satele de la poale au fost acoperit de un nor dens de fum, iar cenușa vulcanica s-a depus in straturi groase pe strazi, case și mașini.

- Tragedie de proporții la uzina de armament din Babeni, Valcea. Patru persoane au murit, iar alte patru sunt grav ranite. Conform primelor informații, se pare ca o echipa de criminaliști a fost trimisa la fabrica de la Babeni in aceste momente. Mai mult decat atat, mai multe echipaje de descarcerare…

- O tragedie s-a produs, joi, la uzina de armament din Babeni, județul Valcea, dupa ce o mina antipersonal a explodat. Din primele informații patru persoane au murit și patru sunt in stare grava.