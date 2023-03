Stiri pe aceeasi tema

- Un ofițer de la Serviciul de Informații și Protecție Interna, din cadrul MAI, s-a sinucis cu arma din dotare in mașina, in plina strada, pe un bulevard din Satu Mare. Potrivit PresaSM , poliția a deschis o ancheta dupa ce un ofițer din cadrul Serviciului de Informații și Protecție Interna s-a sinucis…

- Un ofiter MAI a fost gasit mort, impuscat in cap, vineri dimineata, in propria masina aflata intr-o parcare din municipiul Satu Mare, in acest caz fiind vorba despre o sinucidere, au declarat surse judiciare pentru Agerpres.

- In dimineata zilei de vineri, 3 martie 2023, un barbat s-a impuscat in cap intr-o masina parcata pe Bulevardul Closca din municipiul Satu Mare. Potrivit primelor informatii, barbatul era politist. La fata locului au ajuns mai multe echipaje de politie si SMURD.

- Inca o tragedie in acest weekend pe drumurile din Romania. Dupa ce in Maramureș doi oameni au murit in urma unor accidente rutiere grave, un nou accident dramatic a avut loc in data de 18.02.2023, ora 21:25. Atunci un barbat de 26 ani din comuna Malini, județul Suceava, in timp ce conducea autoturismul…

- Tragedie azi noapte in satul Jdioara din comuna Criciova – un barbat și-a impușcat mortal bunicul in cap. Alarma a fost data de rude care au sunat la 112. Imediat la fața locului au fost trimise mai multe echipaje de intervenție. Din primele verificari a reieșit ca barbatul de 30 de ani avea in mana…

- Un barbat de 50 de ani, care se afla la o partida de vanatoare cu un alt barbat, in varsta de 56 de ani, a fost impuscat mortal de acesta din urma. Politistii au constatat ca cei doi nu aveau permis de port arma. A fost intocmit dosar penal. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Ca si la alte „partide” de acest gen cineva plateste pretul. S-a intamplat luni dimineata in judetul Timis. La data de 2 ianuarie, polițiștii Secției 6 Rurale Gavojdia au fost sesizați prin apel 112, cu privire la faptul ca, in apropierea localitații Crivina, din județul Timiș, un barbat ar fi fost…

- Adel Santana Mendy a fost impușcat mortal in noaptea de vineri spre sambata.Gruparea franceza deplange dispariția jucatorului. Potrivit informațiilor din La Provence, in noaptea de vineri spre sambata, Adel Santana Mendy (22 de ani) a fost ucis de o arma de foc in arondismentul 14 din Marsilia, a anunțat…