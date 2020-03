Stiri pe aceeasi tema

- Tragedie in raionul Slobozia. Un barbat a murit intr-un incendiu declansat in propria casa. Ieri seara, in jurul orei 21:00, pompierii au fost alertati de catre o femeie, care a anuntat ca intr-o casa din vecinatate a fost observat fum dens, anunta asa-numitul Minister de

- Patru copii cu varste intre 4 luni și 6 ani au murit dupa ce casa in care locuiau a luat foc. Tragedia a avut loc aseara pe strada Memorandului din Timișoara. Alarma s-a dat seara trecuta, in jurul orei 22:35. Pompierii au fost solicitați sa intervina pentru lichidarea unui incendiu la o casa in care…

- Un prahovean și-a pierdut viața, luni seara, intr-un incendiu izbucnit in jurul orei 20.00, la o locuința din Provița de Jos. Trei echipaje de stingere și o ambulanța Smurd au fost trimise la locul evenimentului. Pompierii militari au avut de infruntat un incendiu violent, care a mistuit intreaga locuința,…

- Tragedie intr-un azil de batrani din nordul Croatiei. Sase oameni au murit dupa ce cladirea in care se aflau a fost cuprinsa de flacari. Celelalte 14 persoane care erau in interior au reusit sa iasa pana la venirea salvatorilor.

- Un barbat și doi copii de trei anișori și respectiv un anișor, au murit dupa ce casa în care se aflau a fost cuprinsa de flacari. Tragedia a avut loc în aceasta seara, în jurul orei 19:50, în localitatea Lipnic, din raionul Ocnița. Pompierii au fost alertați despre…

- Sfarșit cumplit pentru o femeie din Vaslui! Aceasta a murit in urma unui incendiu care a izbucnit in propria sa locuința. Din pacate, femeia nu a mai avut nicio șansa de scapare din furia flacarilor.

- "Cele mai rele temeri ale noastre au devenit realitate", au scris reprezentantii gradinii zoologice, miercuri, pe Facebook. Cel putin 30 de maimute au murit, potrivit Politiei. Un incendiu a facut ravagii, putin dupa miezul noptii, la Casa maimutelor din aceasta gradina zoologica, situata…

- O femeie din localitatea Varfu Campului din judetul Botosani a murit, in noaptea de joi spre vineri, dupa ce locuinta acesteia a fost cuprinsa de un incendiu, a declarat purtatorul de cuvant al Inspectoratului...