- O turista de 24 de ani din judetul Neamt a murit, in aceasta dupa-amiaza, dupa ce s-a impiedicat si a cazut 200 de metri in gol in Bucegi, in apropiere de Valea Jepilor Mici. Femeia a urcat pe munte impreuna cu alte trei persoane, printre care și prietenul sau. Tragedia s-a produs pe traseul de […]

- O tanara in varsta de 24 de ani a murit, sambata, dupa ce a cazut aproximativ 200 de metri intr-o prapastie din Masivul Bucegi, in apropiere de Valea Jepilor Mici, informeaza News.ro. Femeia s-a impiedicat, iar cei trei insotitori ai sai nu au putut face nimic pentru a o ajuta. Echipaje de la Salvamont…

- O tanara de 24 de ani a murit sambata dupa ce s-a impiedicat și a alunecat 200 de metri in gol. Fata era din Neamț și se afla in drumeție pe Valea Jepilor Mici. Sabin Cornoiu, președintele Salvamont Romania, a declarat la Digi24 ca un barbat care o insoțea pe tanara a intrat in șoc și a trebuit sa fie…

- O turista de 24 de ani din judetul Neamt a murit dupa ce s-a impiedicat si a cazut 200 de metri in gol in Bucegi, relateaza Agerpres.Conform datelor comunicate sambata, 22 octombrie, de Salvamont Busteni, tanara se afla impreuna cu alte trei persoane pe traseul de la Crucea Caraiman spre cabana Caraiman.La…

- Un tanar in varsta de 33 de ani a decedat dupa ce a cazut in Peșterea Surprizelor din raionul Criuleni. Misiunea salvatorilor de extragere a durat mai bine de 12 ore, transmite Realitatea.md . Potrivit salvatorilor, tanarul se afla de mai mult timp in peștera și nu raspundea la apeluri. Ulterior, la…

- La data de 07.09.2022, in jurul orei 10:50, polițiștii Secției 1 Rurale Timișoara au fost sesizați prin apel 112 cu privire la faptul ca in localitatea Ianova din județul Timiș, un barbat ar fi cazut de pe o antena radio. Ajunși la fața locului polițiștii au constatat faptul ca un barbat de 53 de ani,…

- Un tanar de 26 de ani a murit, dupa ce s-a electrocutat. Tragedia s-a produs, ieri, in satul Negrea, raionul Hincești.Potrivit poliției, victima a atins cateva fire de electricitate de langa ușa beciului, in urma caruia s-a electrocutat.

- Tragedie pentru o familie din Bacau, un copil de 13 ani a murit inecat, dupa ce a cazut in apa intr-o zona de agrement. Alaturi de inca un prieten, acesta a cazut in raul Bistrita, din fericire, celalalt baiat a fost salvat. O tanara de 19 ani i-a vazut pe cei doi copii in apa si a dat alarma. Baietii…