Tragedie in judetul Bihor! Un copil de 7 ani a murit intr-un teribil accident rutier (GALERIE FOTO) In seara zilei de luni, 14 noiembrie a.c., la ora 20.20, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta ldquo;Crisana" al judetului Bihor a fost sesizat cu privire la producerea unui accident rutier in localitatea Hidiselu de Sus, la iesirea inspre localitatea Tasad, eveniment in care au fost implicate un autoturism in care se aflau doua persoane adulte si o caruta in care se aflau trei adulti si un copil.Potrivit ISU Bihor, pentru salvarea victimelor, la locul accidentului au fost mobilizate ope ... Citeste articolul mai departe pe ziuaconstanta.ro…

Sursa articol si foto: ziuaconstanta.ro

