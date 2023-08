Stiri pe aceeasi tema

- Un tata și fiul lui au murit inecați in raul Trotuș, in timp ce o alta fata de 18 ani a murit in raul Timiș.Un barbat de 39 de ani și fiul lui in varsta de 12 ani au murit inecați, duminica. in raul Trotuș, in satul Florești, comuna Caiuți, din județul Bacau, informeaza Mediafax. Pompierii…

- Un motociclist din judetul Cluj a decedat, luni seara, in urma coliziunii cu un utilaj special pentru exploatarea lemnului- TAF, accidentul avand loc pe DN 75, pe raza orasului Baia de Aries."Un accident rutier s-a produs pe DN 75, pe raza orasului Baia de Aries, unde un motociclist a intrat in coliziune…

- Tragicul incident rutier a avut loc in noapte de vineri spre sambata, pe DN 2C, in localitatea Padina, județul Buzau, dupa ce masina in care se aflau trei persoane a intrat in coliziune cu un autocamion care circula din sens opus, la volanul caruia se afla un barbat in varsta de 33 de ani, relateaza…

- Un barbat in varsta de 47 de ani din satul Roscani, comuna Baneasa, judetul Galati, a decedat dupa ce un caine agresiv Amstaff il muscase de gat. Ulterior, o minora de 14 ani a fost atacata de acelasi animal. Duminica, la data de 16 iulie 2023, Politia Galati a fost sesizata prin apel telefonic la Sistemul…

- Un tanar, in varsta de 27 de ani, care lucra la o instalație de canalizare, și-a pierdut viața dupa ce a ramas blocat sub un mal de pamant care s-a surpat. Tragedia a avut loc in comuna Iecea Mare. „Polițiștii din cadrul Secției 2 Poliție Rurala Sacalaz au fost sesizați prin apelul…

- Accident tragic in orașul Baile Olanești din județul Valcea. Un barbat in varsta de numai 27 de ani a murit dupa o plimbare cu ATV-ul. Tanarul ar fi pierdut controlul vehiculului și s-ar fi izbit de parapetul de protecție de pe marginea drumului.

- Un barbat de 64 de ani a decedat, dupa ce s-a taiat la gat cu un disc de la un polizor unghiular, care s-a rupt, in timp ce acesta lucra la domiciliu. Tragedia s-a intamplat intr-o localitate din raionul Hincești.

- Tragedie fara margini! Un copil de doar 5 ani a decedat, vineri dupa-amiaza, dupa ce a cazut de la etajul 9 al unui bloc. Nenorocirea a avut loc in orașul Onești, din județul Bacau. Baiețelul ar fi picat de la pervazul bucatariei. Baiețelul era cu mama lui in casa, iar totul a avut loc intr-o clipa…