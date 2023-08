Stiri pe aceeasi tema

- Tanarul hocheist rus Rodion Amirov, speranta echipei Toronto Maple Leafs din Liga profesionista nord-americana (NHL), a incetat din viata in urma unui cancer cerebral, la un an si jumatate dupa ce a fost diagnosticat cu aceasta maladie teribila, a anuntat agentul sau, citat de AFP."De indata ce a…

- Tragedie pentru o familie din Capitala. Parinții unei adolescente de 16 ani care și-au lasat fata sa plece la Piatra Neamț, la un concurs organizat intr-un liceu au aflat ca fiica lor a murit din cauza drogurilor. S-a intamplat dupa ce minora s-a intalnit cu un baiat de 19 ani, despre care procurorii…

- Un TIR a fost distrus de flacari, dupa ce a luat foc pe DN 56A, in zona localitatii Bucura din Mehedinti. Soferul a fost evacuat in stare de inconstienta din camion, dupa ce ar fi facut infarct la volan. Cauza incendiului nu a fost stabilita. Soferul ar fi cetatean strain Se pare ca soferul, care […]…

- Incident tulburator la Spitalului Municipal din Hunedoara. O femeie a murit, dupa ce s-a aruncat de la etajul doi al unitatii medicale. Medicii au incercat in zadar sa ii salveze viata. Ancheta este in curs de desfasurare. O femeie de 59 de ani a murit dupa ce s-a aruncat miercuri de la etajul doi al…

- Un fost jucator al lui CFR Cluj a murit la doar 35 de aniAugustin Chira, fostul jucator al lui CFR Cluj, a murit la varsta de doar 35 de ani El fusese diagnosticat in urma cu mai bine de un an cu o boala crunta, cancer la stomac. CITESTE SI Replica din PNL la anunțul lui Marcel Ciolacu privind…

- O ancheta interna a fost demarata de conducerea Spitalului de Pneumoftiziologie din Iasi dupa ce un pacient, in varsta de 70 de ani, care suferea de cancer in stadiu terminal, s-a aruncat de la etajul patru al cladirii. Managerul Spitalului de Pneumoftiziologie din Iasi, dr. Radu Crisan Dabija, a declarat…

- Un tanar, de 30 de ani, a murit dupa ce s-a electrocutat. Potrivit poliției, victima a incercat sa ridice remorca camionului in care se afla și a atins un cablu electric. Tragedia s-a produs ieri in orașul Ialoveni.

- Circumstantele decesului sunt necunoscute. Patronul echipei la care evolua tanarul a declarat ca acesta stia sa inoate foarte bine.Gabriele „Gallo” Gallani era capitanul echipei ASD Piccardo Traversetoloevolua, aflata in Liga a 5-a din Italia.El se afla alaturi de 8 prieteni in vacanta in Amsterdam…