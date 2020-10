Stiri pe aceeasi tema

- Florin Burgar, selecționerul naționalei feminine de tineret și antrenorul echipei feminine de fotbal Piros Security din Arad, a murit, joi, la 48 de ani, dupa ce, in urma cu trei zile, a fost internat in stare grava la secția de Terapie Intensiva a Spitalului din Timișoara. Fusese diagnosticat cu COVID-19.Vestea…

- Florin Bugar, selecționerul naționalei feminine de tineret și antrenorul echipei AC Piroș Security Arad, se afla intr-o stare grava la spital, dupa ce a fost testat pozitiv la coronavirus. Bugar a fost internat in urma cu mai bine de o saptamana, iar acum este la Spitalul Județean din Timișoara. Potrivit…

- Federatia Romana de Fotbal a anuntat, joi, pe site-ul sau oficial, ca jucatorul din lotul echipei nationale de tineret a Romaniei, care a prezentat simptome specifice infectarii cu virusul SARS-CoV-2 si a intrat in izolare marti, in ziua meciului cu Malta, a fost testat pozitiv la coronavirus.…

- Fosta ministra a Sanatații, Ala Nemerenco, declara ca sefa de sectie la AMT Centru, Veronica Grosu, a fost rapusa de Covid-19. Anunțul a fost facut pe pagina sa de facebook. „Nu exista cuvinte care ar putea reda ce simți cind pleaca oamenii nu doar cunoscuți, dar colegii cu care ai muncit alaturi, prietenii,…

- Selectionerul echipei nationale de tineret a Romaniei, Adrian Mutu, a transmis jucatorilor sai, intr-un discurs tinut inaintea antrenamentului de miercuri, ca el antreneaza campioni, nu jucatori, si ca ei trebuie sa fie mandri ca simt presiune la fiecare meci. "Eu cred ca voi puteti fi o echipa de campioni.…

- Vestea potrivit careia Mihai Bendeac a fost infectat cu noul coronavirus a venit ca un șoc pentru toata lumea, mai ales ca nimeni nu se aștepta. Actorul a decis sa dea carțile pe fața și sa vorbeasca deschis despre acest subiect, dar mai ales, despre situația incredibila cu care s-a confruntat dupa…

- Primarul comunei Deveselu, Ion Aliman, a murit, joi dimineața, la Spitalul Colentina, unde era internat in urma unor complicații dupa infectarea cu coronavirus. Aliman avea 57 de ani. Aliman a fost confirmat cu noul coronavirus, la inceputul lunii septembrie, cand a fost internat la Spitalul Municipal…

- Autoritațile anunța ca, in județul Sibiu, de la debutul pandemiei și pana in prezent au fost confirmate pozitiv in urma testarii SARS CoV-2, 1770 de persoane (dintre care 1655 adulți și 117 copii). Vestea buna este ca, pana la data curenta au fost vindecate 1210 de persoane.