Stiri pe aceeasi tema

- Circulația autovehiculelor este ingreunata la aceasta ora pe DN 66, in zona Termocentralei Rovinari, din cauza unui accident rutier. Poliția se afla in zona și dirijeaza traficul rutier. Potrivit IPJ Gorj in accident au fost implicate doua autoturisme. Evenimentul rutier s-a soldat cu doua victime,…

- Circulatia a fost blocata pe DN 19A, joi, in localitatea Beltiug din judetul Satu Mare, in urma unui accident rutier, la fata locului fiind solicitat elicopterul SMURD, anunta Centrul Infotrafic din cadrul Politiei Romane. “In zona localitatii Beltiug, judetul Satu Mare, a avut loc o coliziune frontala…

- Directia Regionala de Drumuri si Poduri Timisoara anunța producerea unui accident pe A1. Neatenția in trafic a fost la baza nefericitului eveniment rutier. Circulație ingreunata pe autostrada #A1, la Giarmata, km 504+300, sensul de mers spre Lugoj, in urma unui accident. Unul dintre autoturisme a intrat…

- Un accident rutier a avut loc in aceasta dimineata pe autostrada A1 in judetul Timis. Potrivit DRDP Timisoara circulatia a fost ingreunata pe autostrada A1, la Giarmata, km 504 300, sensul de mers spre Lugoj, in urma unui accident.Din primele informatii unul dintre autoturisme a intrat pe contrasens,…

- Accident rutier in judetul Constanta.Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta "Dobrogea" a fost solicitat sa intervina in aceasta seara in judetul Constanta.Potrivit primelor informatii, este vorba despre un accident rutier pe DN2A, zona Hanul Morilor.Un tir incarcat cu porumb s a rasturnat. Nu exista…

- Nr. 894097 din 10 noiembrie 2021 ACCIDENT RUTIER SOLDAT CU RANIREA UNEI PERSOANE La data de 9 noiembrie a.c., in jurul orei 14.30, pe D.N. 26, la iesirea din localitatea Vanatori, s a produs un accident rutier soldat cu ranirea unei persoane. In accident au fost implicate un autoturism, un autotractor…

- PERICOL pe drumurile din Dambovița,un șofer cu alcoolemie de 1,50 mg/l, a provocat un accident rutier The post PERICOL pe drumurile din Dambovița,un șofer cu alcoolemie de 1,50 mg/l, a provocat un accident rutier first appeared on Partener TV .

- Accident rutier mortal in judetul Ialomita Un accident de circulatie soldat cu moartea soferului, dar si pasagera din dreapta ranita, s a produs in judetul Ialomita. Ce spune IPJ Ialomita In aceasta dimineata, in jurul orei 08:00, pe DN 2, la km 53 in zona municipiul Urziceni s a produs un accident…