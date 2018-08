Tragedie în Elveția. Avion prăbușit. Zeci de morți Prabusirea unui avion militar de colectie, sambata dupa-amiaza, in estul Elvetiei ar putea sa se fi soldat cu pana la 20 de morti, a informat presa elvetiana, transmite duminica AFP. Avionul, un Junker JU52 HB-HOT construit in 1939 in Germania, apartinea companiei JU-Air, fondata in 1982. Aparatul de zbor, care poate transporta 17 pasageri si trei membri ai echipajului, s-a lovit de versantul vestic al muntelui Piz Segnas, la o altitudine de 2.540 de metri, in cantonul Grisons (est). Potrivit cotidianului elvetian de limba germana Blick, avionul era plin pentru acest zbor, ceea ce sporeste… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

