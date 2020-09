Tragedie în Constanța: Trei persoane au murit în urma unui accident rutier pe DN 2A Tragedie in Constanța. Trei persoane și-au pierdut viața in urma unui accident produs pe DN 2A, in județul Constanța, conform Inspectoratului Poliției Județene. Conform sursei citate, un barbat de 26 de ani, aflat la volan, a intrat in coliziune frontala cu o mașina din sens opus, la volanul careia se afla un șofer de 52 de ani. In urma impactului, cei doi șoferi și pasagera aflata pe locul din dreapta fața din al doilea autoturism au murit.O pasagera din primul autoturism, in varsta de 26 de ani, grav ranita, a fost transportata cu elicopterul la spital. The post Tragedie in Constanța: Trei persoane… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

