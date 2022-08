Stiri pe aceeasi tema

- Un dublu asasinat a avut loc in cursul acestei zile, in comuna clujeana Baciu. Potrivit unor sure, un tanar și-ar fi ucis cu cuțitul mama și bunica, pe fondul consumului de droguri, informeaza Buna Ziua Cluj. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Poliția rutiera a depistat pe 24 august un tanar din Turda, drogat la volan, pe strada Libertații din localitate. Barbatul in varsta de 29 de ani se afla sub influența substanțelor psihoactive, informeaza IPJ Cluj. Mai exact, la data de 24 august a.c., in jurul orei 20.45, polițiștii Biroului Rutier…

- Duminica in jurul orei 17.10, polițiștii au oprit pentru verificari un autoturism condus pe strada Parcului din Gherla, de un tanar de 23 de ani, din județul Cluj. In cadrul controlului, acesta a fost testat cu aparatul drugtest de catre polițiști, rezultatul indicand prezența substanțelor interzise,…

- La data de 13 august 2022, in jurul orei 23,00, polițiștii Serviciului Rutier Alba, in timp ce acționau pe raza localitații Roșia Montana, au oprit, pentru control, un autoturism condus de un tanar de 21 de ani, din comuna Poiana Vadului, județul Alba. In urma testarii conducatorului auto cu aparatul…

- Un tanar de 20 de ani, din judetul Vrancea, este cercetat penal dupa ce, marti, a fost depistat la volan sub influenta substantelor psihoactive, informeaza Inspectoratul Judetean de Politie Galati, potrivit Agerpres.Potrivit sursei citate, politistii Sectiei 3 Politie Rurala Liesti au oprit in trafic,…

- Polițiștii din cadrul Compartimentului Rutier al Poliției Gherla, aflați vineri seara in misiune, au oprit pentru verificare un autoturism condus de un tanar in varsta de 22 de ani, din comuna Țaga. Acesta circula pe strada Clujului din municipiu. La testarea cu aparatul Drugtest, aparatul a indicat…

- La data de 3 iulie a.c., in jurul orei 02:00, polițiștii din cadrul Serviciului Rutier au depistat, pe Calea Ialomiței din municipiul Targoviște, un barbat, de 25 de ani, din Post-ul TARGOVIȘTE: Un tanar de 25 de ani, prins conducand sub influența drogurilor apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- La data de 22 iunie 2022, in jurul orei 02.40, polițiștii Biroului de Ordine Publica din cadrul Poliției Municipiului Alba Iulia au depistat un tanar, de 21 de ani, din Sebeș, in timp ce conducea un autoturism, pe Bulevardul Republicii din Alba Iulia, avand dreptul de a conduce autovehicule suspendat.…